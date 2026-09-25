Hortus Botanicus bestaat 400 jaar en viert dat met festivalweekend

De Hortus Botanicus in Haren staat dit weekend in het teken van het vierhonderdjarig bestaan. Verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag worden daarom verschillende activiteiten georganiseerd.

Vrijdag werd het jubileumweekend afgetrapt met een historische wandeling. Deelnemers liepen vanaf de Grote Rozenstraat in Groningen (waar de Hortus ooit gevestigd was) naar de huidige locatie in Haren.

Tijdens de route werd stilgestaan bij verschillende plekken uit de geschiedenis van de botanische tuin. Gea Bijkerk, directeur van de Hortus, liep ook mee met de tocht en keek vooral uit naar de stop bij de Groninger Archieven: “Daar is nog zoveel te zien waar ik nu geen weet van heb.”

Het jubileumfeest gaat zaterdag en zondag verder met verschillende activiteiten in de Hortus. Zo zijn er dertig verschillende kraampjes met uiteenlopende activiteiten, van yoga tot het schilderen van je eigen happy stones.

OOG Radio zendt komend weekend op verschillende momenten live uit vanuit de Hortus Botanicus. Op zaterdag hoort je Haren Doet vanuit de Hortus tussen 11.00 en 13.00 en zondag is er een speciale uitzending rond het jubileumweekend van 14.00 tot 17.00 uur.