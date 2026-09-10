HORNBACHhelpt bouwt fietsenwerkplaats voor Quiet Community

Foto: Hornbachhelpt / Daniek Snijder

Zeven vrijwilligers van Stichting HORNBACHhelpt hebben deze week een blokhut gebouwd voor de Stichting Quiet Community.

Quiet Community aan de Oosterhamriklaan zet zich in voor mensen die leven in stille armoede. Via lokale ondernemers biedt Quiet haar leden gratis producten en diensten aan, zoals onder meer een knipbeurt, etentje of fietsreparatie. Bij Quiet was de behoefte aan fietsreparaties zo groot, dat ze graag een eigen werkplaats wilde inrichten. Omdat het ontbrak aan middelen en vakkennis hiervoor, is Stichting HORNBACHhelpt te hulp gekomen. Een team van vrijwilligers heeft afgelopen dinsdag een ruime blokhut gebouwd die dienstdoet als fietsenwerkplaats.

“We kunnen de armoede niet oplossen, maar we zetten ons wel in voor de gevolgen van armoede die je doorgaans niet ziet. Dit noemen we stille armoede,” vertelt Jolanda Maassen van Quiet in Groningen. Die gevolgen zijn onder andere een slechte gezondheid, een laag zelfbeeld en weinig sociale contacten. “Wij bieden onze 700 members gratis producten en diensten aan die lokale ondernemers mogelijk maken. Hierdoor groeit hun gevoel van waardigheid en daardoor krijgen ze weer meer vertrouwen in zichzelf en de samenleving.”

Een van de lokale ondernemers was een fietsenmaker die af en toe gratis een fiets repareerde voor members. De behoefte aan reparaties was echter veel groter dan hij kon waarmaken. In de nieuwe werkplaats kunnen handige members nuttig vrijwilligerswerk doen en kunnen veel meer fietsen gerepareerd worden. “Maar het geld en de kennis om die werkplaats te bouwen, hadden we niet,” aldus Jolanda Maassen. Uiteindelijk kwam ze uit bij HORNBACHhelpt, waar vrijwilligers maatschappelijke organisaties helpen met materialen en hun handen.