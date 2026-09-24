Honderden woningen Aquamarijnstraat vervuild met asbest

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Het stucwerk van honderden flatwoningen aan de Aquamarijnstraat in Vinkhuizen is mogelijk vervuild met asbest. Dat bevestigen de twee betrokken woningcorporaties na berichtgeving in het Dagblad van het Noorden.

Het betreft zes flats van de corporaties Nijestee en Patrimonium, die elk bestaan uit 72 woningen. Het gaat dus om 432 woningen. Het asbest is gevonden tijdens reguliere inspecties in leegstaande woningen. De bewoners van de flats zijn per brief ingelicht. Hen wordt verzocht uit voorzorg voorlopig niet te boren of te timmeren in woningen. Asbest is mogelijk schadelijk voor de gezondheid, vooral als het beschadigd is en vezels vrijkomen.

De bewoners krijgen ook het advies om de woningen elke dag een kwartier te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten en regelmatig de ventilatieroosters schoon te maken.

Op dit moment vinden in elk van de zes flats in leegstaande woningen onderzoeken plaats. De eerste resultaten worden deze week verwacht, waarna de bewoners zo snel mogelijk geïnformeerd worden. De GGD adviseert over mogelijke risico’s voor de gezondheid en over mogelijke vervolgstappen.