Honderden bezoekers kijken hun ogen uit bij boerderij Euvelgunnerheem tijdens Open Monumentendag

Jarenlang bewoonde Thies Dijkhuis de boerderij. Foto: Erick Bakker

Zo’n vijfhonderd bezoekers hebben zaterdag tijdens Open Monumentendag een kijkje genomen bij boerderij Euvelgunnerheem. De achttiende-eeuwse boerderij was generaties lang in het bezit van de familie Dijkhuis en is het afgelopen jaar casco gerestaureerd. In de toekomst wordt het pand het nieuwe hoofdkantoor van Het Groninger Landschap.

Dat de historische boerderij van de in 2019 overleden boer Thies Dijkhuis populair is onder wandelaars en fietsers langs de Hunze was al langer bekend. De nieuwe eigenaar, Het Groninger Landschap, ontvangt dan ook veel complimenten van leden en niet-leden over het behoud van het monument. Dijkhuis woonde er zijn hele leven en streed samen met zijn broer en zus succesvol tegen de oprukkende industrie van Euvelgunne en Groningen-Zuidoost, waardoor de groene Hunzezone behouden bleef.

De Hunze verlegd met een schep

“Het is vandaag de eerste keer dat het grote publiek naar binnen mag”, vertelt gids Jan Harm Eppinga enthousiast. “De reacties zijn prachtig.” Eppinga deelt tijdens de rondleidingen graag de anekdotes over de iconische boer. “De familie Dijkhuis heeft ooit eigenhandig de loop van de Hunze verlegd om meer ruimte aan de achterkant van de boerderij te creëren. Ze hebben gewoon de schep gepakt en zijn gaan graven. Knap werk. Het blijft een fantastisch verhaal.”

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Foto: Erick Bakker De lezingen trokken veel belangstelling. Foto: Erick Bakker De stad kwam steeds dichterbij. Foto: Erick Bakker

Enthousiaste bezoekers

Ook het publiek is blij om een kijkje in de boerderij te kunnen nemen. Bezoeker Gerrit Heidinga uit Steenwijk kijkt dan ook zijn ogen uit: “Het is nu natuurlijk nog een casco restauratie, maar het is fantastisch om de oude stallen te zien. Aan deze kant stonden vroeger de koeien en om de hoek de paarden.”

Hardloper Henri van Voorn komt er wekelijks langs: “Ik vond het verhaal van boer Thies altijd al heel mooi. Alles om je heen wordt opgeslokt door de industrie; het is geweldig dat deze monumentale boerderij én de natuur behouden blijven. Een betere plek voor het hoofdkantoor van Het Groninger Landschap is er niet.”

Op naar fase twee

Volgens gids Eppinga zijn de mooiste elementen momenteel de gerestaureerde schuur en de buitenzijde van het voorhuis. “Die liggen er al fantastisch bij. Binnenkort starten we met fase twee: de interne restauratie en het geschikt maken als kantoor. De verwachting is dat we daar over een halfjaar mee beginnen.”

In totaal trok Euvelgunnerheem zaterdag tussen de 450 en 500 bezoekers. Hoewel Open Monumentendag ook op zondag doorgaat, blijven de deuren van de boerderij dan gesloten.