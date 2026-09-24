Het loopt storm bij het SKSG-Festival in het Forum

Foto: Judith Hovius

Zo’n 500 kinderen en hun ouders komen woensdag 30 september samen bij het SKSG-Festival in het Forum. Ze krijgen daar een inkijkje in de activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen op de BSO.

Het festival is inmiddels volledig uitverkocht. Daaruit blijkt dat ouders behoefte hebben aan een inkijkje in de belevenissen van hun kind op de BSO. SKSG organiseert tijdens schoolvakanties vaak grotere activiteiten voor de BSO-kinderen, op gebied van wetenschap en techniek, sport en bewegen, natuur en duurzaamheid, kunst & cultuur, koken & voeding en Hallo Wereld.

De middag in het Forum is gevuld met gratis activiteiten waar kinderen kunnen experimenteren, leren en spelen. Daarmee krijgen ze een bredere kijk op de wereld door hun nieuwsgierigheid en creativiteit Er zijn onder meer workshops met zelfgemaakte machines, spellen die je reflexen testen en een drumparty. Ook leer je over duurzaamheid bij de klikokeuken. Kinderburgemeester Lotta is eveneens van de partij.