Het Groninger Landschap opent borgen, molens en boerderij Euvelgunnerheem tijdens Open Monumentendag

Koren- en houtzaagmolen Bovenrijge in Ten Boer, met op de achtergrond De Widde Meulen. Foto: Quistnix op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061188

Het Groninger Landschap opent dit weekend de deuren van diverse gebouwen, borgen en molens tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Het landelijke evenement, waarbij er in heel Nederland duizenden gebouwen te bekijken zijn, beleefd dit jaar zijn veertigste editie.

“Tijdens dit weekend krijgen bezoekers de kans om het rijke erfgoed van de provincie Groningen te ontdekken,” laat Het Groninger Landschap weten. “Monumenten door de hele provincie zijn geopend voor publiek, wat een unieke inkijk geeft in de Groningse geschiedenis.”

Boerderij Euvelgunnerheem

In de gemeente Groningen is onder meer boerderij Euvelgunnerheem te bezoeken. De achttiende-eeuwse boerderij ligt in de Hunzezone, aan de oostrand van de stad. Centraal in de historie van deze plek staat de familie Dijkhuis, en in het bijzonder boer Thies Dijkhuis. Hij woonde zijn hele leven op Euvelgunnerheem en streed samen met zijn broer en zus voor het behoud van de Hunzezone tegen de oprukkende stadsbebouwing. Hun inzet gaf het gebied een blijvende betekenis als groene buffer.

In 2019 kreeg Het Groninger Landschap de boerderij via een erfenis in eigendom. Het gebouw verkeerde destijds in slechte staat en is inmiddels casco gerestaureerd. De komende jaren wordt de boerderij ingericht als nieuw hoofdkantoor van de natuurorganisatie. Tijdens Open Monumentendag kunnen bezoekers zien hoe het erfgoed wordt hersteld en hoe de toekomstplannen vorm krijgen. Euvelgunnerheem is alleen op zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Muziek bij de Widde Meuln

Daarnaast opent de natuurorganisatie de deuren van verschillende molens in de gemeente. Zo zijn koren- en pelmolen de Fram in Woltersum (zaterdag en zondag) en poldermolen de Germania in Thesinge (zaterdag) opengesteld. In Ten Boer kunnen bezoekers op zaterdag terecht bij de Bovenrijge en de Widde Meuln.

De Widde Meuln is zaterdag vanaf 10.00 uur geopend, met ’s middags een optreden van singer-songwriter Marit Nygård. De korenmolen stamt uit 1839 en werd oorspronkelijk gebouwd als pelmolen. Nadat de molen in 1935 op windkracht buiten bedrijf werd gesteld, verdwenen de kap, wieken en stelling, waarna er nog decennialang op motorkracht werd gemalen. Pas na een ingrijpende restauratie kreeg de molen in 2005 en 2006 zijn kap en binnenwerk weer volledig terug.

Veerkrachtig Erfgoed

In de gehele gemeente Groningen zijn dit weekend zo’n tachtig monumenten gratis toegankelijk. Ook worden er wandelingen, fietstochten en rondleidingen georganiseerd. Gebouwen die dit jaar voor het eerst hun deuren openen voor het publiek, zijn Watertoren Noord en het Helperzwembad.

Het landelijke thema van deze veertigste editie is ‘Veerkrachtig Erfgoed’. Organisator Stichting Nederland Monumentenland koos hiervoor omdat erfgoed voortdurend onder druk staat door klimaatverandering, intensief gebruik en de noodzaak tot verduurzaming.

Meer informatie over het volledige programma van Open Monumentendag is te vinden op de website van de organisatie.