Het Groninger Landschap brengt verdwenen Middeleeuws klooster Yesse terug in het landschap

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Groninger Landschap wil het verdwenen Klooster Yesse weer zichtbaar maken in het landschap. Afgelopen week presenteerde de natuurorganisatie de eerste plannen tijdens een inloopavond voor buurtbewoners.

In het buurtschap Essen, ten zuiden van de stad, herinnert tegenwoordig vrijwel niets meer aan wat ooit een van de machtigste en rijkste vrouwenkloosters van de provincie moet zijn geweest. Als het aan Het Groninger Landschap ligt komt daar verandering in. In de plannen worden de contouren van het middeleeuwse cisterciënzer-vrouwenklooster opnieuw in het landschap getekend. Met behulp van kloostermoppen, maaipaden en specifieke beplanting krijgen bezoekers straks een realistisch beeld van de omvang van het complex. Daarnaast omvat het plan een kleinschalig informatiecentrum, de herinrichting van de historische kloostertuin en het versterken van de natuur met inheemse bloemen en kruiden.

Eeuwen van bloei

Dat Het Groninger Landschap juist deze plek in de schijnwerpers willen zetten is niet toevallig. Klooster Yesse, dat gesticht werd rond 1215, kent een rijke historie. In de Middeleeuwen woonden er voornamelijk dochters uit welgestelde Groningse families. Het klooster verwierf al snel grote faam door relazen over mirakels. Zoals het verhaal over een kaars die weigerde te doven en een bewegend Mariabeeld dat zichzelf zou hebben gekroond, wat als gevolg had dat vele bedevaartgangers naar Essen trokken.

In de eeuwen die volgden groeide Yesse uit tot het op twee na grootste klooster van Groningen, met meer dan 3.000 hectare aan landerijen. Aan de bloeiperiode kwam aan het eind van de zestiende eeuw een abrupt einde door de Tachtigjarige Oorlog. Het klooster werd meermaals bezet door troepen, geplunderd en in 1579 door stadhouder graaf Van Rennenberg gebruikt als hoofdkwartier voor zijn aanval op de stad Groningen.

In 1589 vluchtten de laatste zestien zusters definitief naar de binnenstad. Ze verruilden een deel van hun gronden met de adellijke familie Sickinghe voor een veilig onderkomen op de hoek van de Herestraat en het Zuiderdiep. Rond 1890 werden de laatste bovengrondse restanten in Essen definitief gesloopt.

Uitvoering

Met de plannen keert het klooster dus weer enigszins terug. Tijdens de inloopavond konden omwonenden en belangstellenden vragen stellen en reacties meegeven op de schetsen, die in samenwerking met ingenieursbureau Sweco zijn opgesteld. Het Groninger Landschap neemt deze input mee in de verdere uitwerking.