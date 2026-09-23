Hennepkwekerijen opgerold in appartementencomplex in Oosterparkwijk

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In een appartementencomplex op de kruising van de Zaagmuldersweg en de Langezijde in Groningen zijn woensdagavond twee hennepkwekerijen opgerold.

De kwekerijen zaten naar verluidt in appartementen op verschillende verdiepingen. Agenten en medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf waren woensdagavond bezig met het leeghalen en ontmantelen van de kwekerijen, na een inval van de politie.

Hoeveel hennepplanten zijn aangetroffen, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er iemand is aangehouden.