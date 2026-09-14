Harense Parkinsonpatiënt laat documentaire maken in de hoop dat anderen eerder diagnose krijgen

Kees ter Veer

Kees ter Veer uit Haren wil dat de symptomen van de ziekte van Parkinson bekender worden, zodat een diagnose eerder gesteld wordt. Bij hem gebeurde dat pas na negen jaar, ondanks vele signalen. Om te voorkomen dat dat ook bij anderen gebeurt, heeft Kees een documentaire laten maken.

In de documentaire, die twaalf minuten duurt, vertelt de Harenaar wat hem is overkomen. Kees ging van zelfstandig ondernemer naar hulpbehoevende patiënt, die 24/7 zorg nodig heeft. Hij vertelt dat verschillende artsen zijn symptomen niet in verband brachten met Parkinson en dat hij daardoor kostbare jaren verloren heeft en onnodig geleden.

Vroege signalering

Met de documentaire hoopt Kees bij te dragen aan vroegere signalering en meer alertheid onder zorgmedewerkers. Voor mensen die lijden aan Parkinson is het belangrijk om zo snel mogelijk de juiste medicatie te krijgen, zo kunnen symptomen te bestrijden en kwaliteit van leven te behouden.

Wat is de ziekte van Parkinson? Door de ziekte van Parkinson gaan bepaalde cellen in je hersenen langzaam kapot: de cellen die het belangrijke stofje dopamine maken. Dit kan voor allerlei klachten zorgen, zoals moeite met bewegen en problemen met denken.

De documentaire is vanaf 14 september te zien op YouTube. Het is een productie van maker Léonie Albers en cameraman Ronald Pras. Wie wil reageren op zijn initiatief kan dat (op zijn verzoek) doen via de krant door een mail te sturen naar: redactie@harendekrant.nl (mails worden aan hem doorgestuurd).