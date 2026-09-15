‘Hans Hateboer keert terug bij FC Groningen’

Foto: Stade Rennes FC

De 32-jarige Hans Hateboer (32) keert terug bij FC Groningen. De verdediger gaat volgens verschillende media voor één seizoen tekenen bij de club, als Hateboer de medische keuring deze dinsdag goed doorstaat.

Hateboer komt transfervrij naar Groningen, nadat zijn contract bij Stade Rennes deze zomer niet werd verlengd. De verdediger werd deze zomer al langere tijd in verband gebracht met FC Groningen. Eind augustus leek hij naar het Italiaanse Ascoli te vertrekken, maar die transfer ging niet door. Daardoor kwam FC Groningen opnieuw in beeld.

De uit Beerta afkomstige Hateboer volgde zijn opleiding bij FC Groningen en debuteerde in 2013 in de hoofdmacht. Hateboer speelde 111 wedstrijden voor de club en won in 2015 de KNVB-beker met FC Groningen. In januari 2017 vertrok hij naar Atalanta Bergamo, waar hij een belangrijke speler werd en waar hij in 2024 de Europa League won. Daarna verhuisde Hateboer naar Frankrijk, waar hij speelde voor Stade Rennes en Olympique Lyon.