Hans Hateboer kan vrijdag al in actie komen tegen PEC Zwolle

FC Groningen speelt vrijdagavond in een uitverkochte Euroborg tegen PEC Zwolle. Het is het laatste duel voor FC Groningen voordat de Eredivisie drie weken stilligt vanwege de interlandperiode.

Dick Lukkien heeft vooral in de verdediging problemen. Hij kan niet beschikken over Wouter Prins, Nikolas Brandis, Tyrique Mercera en Elvis van der Laan. Naast de verdedigers zijn ook middenvelder Travis Hernes en aanvaller Ryan Metu nog niet inzetbaar.

Er is ook goed nieuws voor FC Groningen: kersverse aanwinst Hans Hateboer is wel speelgerechtigd voor het duel tegen de Blauwvingers. Hateboer werd dinsdag gepresenteerd bij FC Groningen en is na tien jaar afwezigheid weer terug in de Euroborg. ”Dit voelt als thuiskomen. Natuurlijk is het leuk om na al die jaren weer terug te zijn bij de club waar het allemaal begon”, aldus de verdediger.