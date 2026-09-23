Haakproject moet duizend kraanvogels opleveren voor ‘Knuffelmuur van de Vrede’

Foto: Andreas Trepte via Wikimedia Commons

Tijdens het eerste Groninger Vredesfestival in de Doopsgezinde Kerk werd afgelopen maandag, naast onder meer de uitreiking van de eerste Groninger Vredesprijs, ook het startsein gegeven voor het project ‘Haak aan voor de Vrede’. De initiatiefnemers willen precies duizend gehaakte kraanvogels verzamelen voor een ‘Knuffelmuur van de Vrede’.

Volgens initiatiefneemsters Tjitske Dijkstra en Lous Miedema is het initiatief geïnspireerd op de Japanse traditie van de ‘duizend kraanvogels’, waarbij dit aantal wordt gevouwen in origami. De kraanvogels staan volgens Dijkstra en Miedema voor een wens voor gezondheid en vrede.

Het project vertaalt die traditie naar de Nederlandse handwerkcommunity. Hakers krijgen een speciaal haakpatroon voor een amigurumi-kraanvogel. In ruil daarvoor vragen de initiatiefnemers om een gehaakte kraanvogel op te sturen.

Meerdere tegelijk opsturen maakt het doel van duizend wel een stuk makkelijker, aldus Miedema en Dijkstra, die van alle kraanvogels één grote ‘Knuffelmuur’ willen maken. “De Knuffelmuur moet een zachte, kleurrijke herinnering worden aan onze gezamenlijke wens voor verbinding en vrede. Met dit project willen we laten zien dat vrede iets is wat we samen maken, steek voor steek. Handwerken verbindt mensen, zorgt voor onthaasting en brengt gesprekken op gang.”

Ook haakcafés, haakclubs en wolwinkels kunnen meedoen aan de actie. Het haakpatroon moet makkelijk genoeg zijn om ook beginnende hakers een kraanvogel te laten maken. Het patroon is gratis op te vragen door een mail te sturen naar haakaanvoordevrede@gmail.com.