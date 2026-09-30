GSb kwaad op plannen kabinet rond onderwijsbezuinigingen

Een gastles op een middelbare school. Foto: Sebastiaan Scheffer

De Groninger Studentenbond GSb is woest op een uitgelekt document waaruit blijkt dat het kabinet overweegt te gaan bezuinigen op het onderwijs. Dat dreigt te gaan gebeuren als de bezuinigingen op de WIA niet genoeg geld opleveren.

“Niet te geloven dat je dit als zelfbenoemde onderwijspartij überhaupt overweegt,” zegt voorzitter Iris van der Pol van de GSb. “Dit kabinet strooit met valse dilemma’s. Er zijn heus genoeg andere opties om de begroting sluitend te krijgen.” Er dreigen bezuinigingen op het onderwijs om de begroting rond te krijgen nu Den Haag niet gaat bezuinigen op de sociale zekerheid.

De GSB vindt de dreigende bezuinigingen extra wrang nu uit onderzoek opnieuw blijkt dat zo’n 40 procent van de 15-jarigen nu al onvoldoende kan lezen om mee te komen in de samenleving.

Iris van der Pol: “we hebben die bezuinigingen al eens eerder van tafel geveegd. Mocht dit echt in de begrotingen terechtkomen, sta ik morgen gewon weer op het Malieveld om het nog eens te doen.”