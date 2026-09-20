Grote Markt verandert zondagmiddag in dodgeball-arena: “Drempel om mee te doen is laag”

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Kennismaken met dodgeball. Het kan zondagmiddag op de Grote Markt waar een opblaasbare dome wordt neergezet waar er kennis kan worden gemaakt met de sport die in Groningen flink aan populariteit heeft gewonnen.

Het evenement vindt plaats van 14.30 tot 16.30 uur. “De Grote Markt is een plek waar je elke dag langsfietst”, vertelt Martin Westerink van Gron’s Dodegeball. “Elke keer zag ik het voor me: een arena midden in de binnenstad waardoor voorbijgangers op een hele laagdrempelige manier kennis kunnen maken met deze sport. De dome is 20 bij 10 meter groot. Door de wanden van gaas kunnen voorbijgangers het spel goed volgen.

Dodgeball

Dodgeball is de moderne, internationale variant van het aloude trefbal. “Twee teams proberen elkaar af te gooien terwijl ze ballen ontwijken of vangen”, legt Westerink uit. “Wij spelen de foam-variant. Dat betekent dat we zachte ballen van polyurethaanschuim gebruiken. Dat is heel veilig en maakt de drempel om mee te doen erg laag.”

Iedereen kan zondag gratis meedoen. Er worden doorlopend korte wedstrijdjes van zo’n zes minuten gespeeld, zodat voorbijgangers makkelijk kunnen instappen. Ervaring of kennis van de spelregels is niet nodig; er zijn spelers en begeleiders aanwezig om instructies te geven.

Gron’s Dodgeball bestaat inmiddels zo’n anderhalf jaar en telt een vaste community van rond de vijftig actieve spelers. Met het evenement hoopt de club nog meer inwoners enthousiast te maken voor de sport.

Verslaggever Lars Faber sprak afgelopen zomer met Westerink: