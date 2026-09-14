Groot gat nodig in Zuiderplantsoen om lekkage bij zuidelijke ringweg te herstellen

Foto: Provincie Groningen

Er zijn opnieuw problemen met de nieuwe Zuidelijke Ringweg, zo melden verschillende media maandagochtend. In het Zuiderplantsoen wordt vanaf maandag een gat van ongeveer tien bij honderd meter gegraven vanwege een lekkage in een kabelkanaal. Ook bij de Kieler Bocht en het Vrijheidsplein zijn herstelwerkzaamheden nodig.

Op zo’n twee meter onder het Zuiderplantsoen ligt een kabelkanaal van ongeveer één kilometer lang met daarin onder meer elektriciteitskabels voor de verlichting van de ringweg. Door de lekkage kunnen kortsluiting en storingen ontstaan.

Herepoort probeerde het probleem afgelopen winter van binnenuit op te lossen, maar dat lukte niet. Daarom wordt nu de grond van het deksel van het kabelkanaal afgegraven: een gat van ongeveer honderd meter lang en tien meter breed. Ook moeten tijdelijk enkele bomen worden verwijderd. Op het dak van het kabelkanaal komt materiaal dat het waterdicht maakt. De beplanting wordt daarna teruggebracht.

De werkzaamheden beginnen deze maandag en duren tot en met 23 oktober. Het verkeer ondervindt volgens de aannemerscombinatie Heerepoort geen hinder.

Meer herstelwerk nodig

Ook moet bij de Kieler Bocht, bij de aansluiting richting Hoogezand, de berm opnieuw worden aangelegd. Bomen, rozen en andere beplanting groeien daar niet goed doordat de ondergrond te hard is. Daardoor krijgen de planten onvoldoende voeding en water. Herepoort vervangt daarom zo’n zeventig bomen en 14.000 rozen en legt ook een goot aan om het water beter af te voeren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de kerst. Tijdens dit werk gaat een van de twee rijstroken richting Hoogezand dicht. De nieuwe bomen worden pas in het voorjaar geplant.

Daarnaast ontstaan op het Vrijheidsplein (de verbinding tussen de zuidelijke en westelijke ringweg) scheuren in het asfalt. Herepoort vult die voorlopig met bitumen en onderzoekt komende winter wat de oorzaak is. Mogelijk hoeft alleen de bovenste asfaltlaag te worden vervangen. Maar als het probleem dieper zit, moet het asfalt worden verwijderd en moeten de onderliggende puin- en zandlaag worden weggehaald. Pas volgend jaar wordt beslist hoe deze problemen moeten worden aangepakt.

Ten slotte is er nog het probleem met de steenstrips langs de ringweg. Het herstel daarvan loopt door tot volgend jaar. Alle herstelwerkzaamheden vallen onder de garantie van Herepoort. Herepoort betaalt de herstelwerkzaamheden dus zelf.