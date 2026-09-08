Groot deel Van Oldenbarneveltlaan al sinds dinsdagochtend zonder stroom

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een groot deel van de Van Oldenbarneveltlaan in De Hoogte kampt al sinds dinsdagochtend met een stroomstoring.

Volgens netbeheerder Enexis werd de storing dinsdagochtend rond 10.30 uur gemeld. Enexis noemt een spontane storing als oorzaak, maar een buurtbewoner laat weten dat de netbeheerder denkt dat de grond bij de portiekflats is verzakt, waardoor een kabel is stukgetrokken.

Monteurs van Enexis zijn op dit moment aan het werk om de storing te verhelpen. De netbeheerder verwacht dat de storing rond 17.00 uur voorbij is.