Groningse taekwondoploeg wint twee gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles

Foto: KTA Groningen

De Groningse taekwondoploeg Kazemi Taekwono Academie keerde dit weekend na een toernooi in het Belgische Aarschot huiswaarts met twee gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles. Aan het toernooi deden meer dan zestig clubs mee uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.



KTA reisde met negen sporters af naar België. Een van de winnende sporters was Lola Hovenkamp. De goudwinnende sporter won al haar drie wedstrijden overtuigend.

Ook Homa Bagheri pakte goud. Zij kwam rechtstreeks in de finale terecht. Elena Clark bereikte ook de finale, maar moest genoegen nemen met zilver. Volgens de coaches lieten de alle KTA-sporters een duidelijke progressie zien.

KTA helpt jonge sporters om stap voor stap beter te worden. Ze gebruiken hiervoor een programma dat kijkt naar de ontwikkeling van een sporter op de lange termijn.