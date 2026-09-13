Groningse studenten racen 24 uur op zonne-energie in België: “Circuit heeft alles waar een zonneauto niet voor gebouwd is”

Foto: Top Dutch Solar Racing

In het Belgische Zolder vindt komend weekend de iLumen European Solar Challenge plaats, met als hoogtepunt een 24-uurswedstrijd voor zonneauto’s. Ook het studententeam van Top Dutch Solar Racing verschijnt aan de start. Volgens teamlid Sander Boonstra (23) is de race in België een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de wedstrijd waar men volgend jaar aan deel gaat nemen: de World Solar Challenge in Australië.

Sander, hoe is dit avontuur voor jou begonnen?

“Ons team is een unieke mix van mbo-, hbo- en wo-studenten. Zelf studeer ik Fotografie aan het Noorderpoort, terwijl andere teamleden bijvoorbeeld technische of bedrijfskundige opleidingen doen. Samen vormen we een hecht team waarin iedereen een specifieke rol heeft om als collectief zo goed mogelijk te presteren. Zelf hoorde ik afgelopen voorjaar voor het eerst over het project. Ik dacht meteen: wat vet, hier wil ik absoluut onderdeel van zijn. Zo is de bal gaan rollen.”

Jullie zijn pas sinds afgelopen voorjaar samen als team. Is het niet heel snel om nu al aan een 24-uurswedstrijd mee te doen?

“Klopt, want de ontwikkeling van een gloednieuwe zonneauto kost heel veel tijd. Voor de wedstrijd in Zolder maken we daarom gebruik van de auto van het vorige team. De afgelopen periode hebben we daar heel intensief oefen- en vlieguren meegemaakt op het asfalt van de Drafbaan in het Stadspark en op het RDW-terrein in Lelystad bijvoorbeeld. Het doel van onze deelname in België is uiteraard winnen, maar minstens zo belangrijk is om als team echt op elkaar ingespeeld te raken. Alleen op die manier kunnen we volgend jaar zo goed mogelijk aan de start verschijnen in Australië.”

Kun je iets vertellen over de auto die jullie momenteel zelf ontwikkelen?

“Toen we vlak voor de zomer begonnen, startten we letterlijk op nul. De auto die we nu ontwerpen wordt qua afmetingen ongeveer zo groot als een Volkswagen Polo, maar zal slechts 140 tot 180 kilo wegen. Hij wordt namelijk helemaal gebouwd van carbon, een ijzersterk maar extreem licht materiaal dat ideaal is voor zonneauto’s. Omdat het bouwen van zo’n wagen kostbaar is, zijn we erg afhankelijk van sponsoring. We zoeken in de drie noordelijke provincies actief naar bedrijven die ons willen ondersteunen. Dus om van de mogelijkheid gebruik te maken: wil je ons als bedrijf helpen, neem dan vooral contact met ons op.”

Het klinkt als een intensief project naast je studie…

“Dat is het zeker. Als studenten doen we dit volledig vrijwillig. Een aantal van ons, waaronder ikzelf, kan de werkzaamheden gelukkig inzetten als stage. Dat helpt enorm qua studiebelasting. Maar bovenal is de ervaring die we hier opdoen onbetaalbaar. Ondanks dat we nog maar een paar maanden bezig zijn, had ik dit voor geen goud willen missen.”

En nu maken jullie je op voor het circuit in Zolder. Hoe ziet die week eruit?

“Komende dinsdag reizen we af naar België, waarbij we ons de rest van de week voor kunnen bereiden. Onderdeel van de competitie zijn verschillende ‘bijzondere verrichtingen’ die meetellen voor het klassement. Denk aan een stoptest: je komt met hoge snelheid aangereden en moet de auto op een exact punt zo snel mogelijk tot stilstand brengen. Maar ook slalommen en het neerzetten van de snelste individuele ronde leveren waardevolle punten op.”

En zaterdag volgt de 24-uursrace…

“Dat wordt ontzettend spannend. Een zonneauto is van nature gebouwd voor lange, rechte wegen, en laat Circuit Zolder nu net het tegenovergestelde zijn. Het is een voormalig Formule 1-circuit met flink wat hoogteverschillen en scherpe, technische bochten. Onze coureurs hebben het circuit de afgelopen tijd verkend via een simulator, precies zoals Max Verstappen zich voorbereidt op zijn races. Het hoofddoel is simpel: 24 uur lang onafgebroken op het asfalt blijven.”

Maar op een racecircuit heb je niet alle factoren zelf in de hand…

“Zeker niet. We hopen natuurlijk op een zonovergoten weekend, want dat is ideaal voor de zonnepanelen op de auto. Mocht het hard gaan regenen, dan hebben we te maken met een uitdaging: de auto is namelijk niet volledig waterdicht. Ook voor ons als team wordt het fysiek een uitdaging. We werken in ploegendiensten om de accu’s en de strategie te bewaken, maar het is nog maar de vraag hoeveel je slaapt met al die spanning en adrenaline.”

Hoeveel concurrentie kunnen jullie verwachten?

“Er doen zo’n twintig internationale teams mee, onder meer uit Ierland en Spanje. Het lijkt me geweldig om tegen hen te strijden, maar ook om ervaringen uit te wisselen. Van eerdere deelnemers hoorde ik dat de sfeer erg kameraadschappelijk is. Natuurlijk is iedereen fanatiek op de baan, maar als een team pech heeft, staat iedereen paraat om te helpen met onderdelen of mankracht.”

Wat wordt jouw specifieke taak tijdens het raceweekend?

“Ik ga de hele ervaring vastleggen voor onze sociale mediakanalen. Ik ga fotograferen, video’s maken en content produceren. Dat is trouwens ook een officieel onderdeel van de wedstrijd: er is een speciale ‘Media Award’ te winnen. We leggen nu de laatste hand aan het contentplan. Aan de hand daarvan weet ik wat de verwachtingen zijn wat we in beeld willen brengen. Ik heb er ontzettend veel zin in!”