Groningse pakken, jurken en hoedjes in Den Haag op Prinsjesdag

Op deze derde dinsdag in september hijsen Kamerleden en andere gasten zich in hun mooiste outfits. Ook deze Groningse Kamerleden mochten niet achterblijven bij de Troonrede in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Sandra Beckerman (SP) nam schoonmaakster Alexandrina Brito dos Santos mee als gast. Beiden droegen een gele schoonmaakhandschoen als protest tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid en zorg.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk nam Camiel mee naar Prinsjesdag. Camiel is een jongere met hoge levenskosten.

Voor Etkin Armut (CDA) was het haar eerste Prinsjesdag.

Hilde Wendel (VVD) kwam samen met haar vriend Rik Heiner, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Groningen, naar de Troonrede.

Wieke Paulusma (D66) deed voorafgaand aan het vertrek naar de Koninklijke Schouwburg een fit-check met haar fractiegenoten op sociale media.

Ines Kostić (Partij voor de Dieren) verscheen in pak op Prinsjesdag.