Groningse 4Daagse keert volgend jaar terug: “Al ruim duizend mensen hebben zich ingeschreven”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Groningse 4Daagse krijgt een vervolg. De organisatie laat weten dat de derde editie van het wandelevenement volgend jaar in de zomer van 2 tot en met 5 augustus plaats gaat vinden. De voorinschrijving is inmiddels gestart.

“We zien dat de belangstelling voor de volgende editie nu al heel groot is”, vertelt André Pater namens de organisatie. “We hebben de voorinschrijving inmiddels geopend. Een voorinschrijving is nog niet de definitieve inschrijving, maar je kunt je er wel alvast een definitief plekje mee verzekeren. Vorig jaar, na de eerste editie, liep het direct storm waarbij we al heel snel achthonderd vooraanmeldingen hadden. Dit jaar zitten we nu al boven de duizend voorinschrijvingen.”

De verwachting is dat de definitieve inschrijving aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar van start gaat. Pater: “Dit zullen we tijdig en duidelijk communiceren via onze eigen kanalen.”

Evaluatie na verdubbeling van het aantal lopers

Inmiddels ligt de tweede editie van het vierdaagse wandelevenement een maand achter ons. Die editie kende ruim 3.300 deelnemers, een verdubbeling van het aantal mensen dat bij de eerste editie aan de start verscheen. “We kijken heel tevreden terug”, zegt Pater. “Ik denk dat het beeld naar de buitenwereld toe heel positief is. Intern zijn we wel wat punten tegengekomen waaruit we lering kunnen trekken. Afzonderlijk zijn die punten niet heel spannend, maar alles bij elkaar gaat het wel een flinke uitdaging worden. Waar moet je dan aan denken? Dat de catering op de Grote Markt niet ideaal was. Of dat we spullen voortaan liever verplaatsen met een bakwagen in plaats van met een busje.”

Pater vervolgt: “Inmiddels hebben we de belangrijkste evaluaties met bijvoorbeeld de gemeenten erop zitten. Wat in die gesprekken vooral opvalt, is dat zij aangeven heel blij te zijn met een evenement als dit in Groningen. Dat zijn woorden die ons natuurlijk heel blij maken.”

Zelfde routes, wens voor watertappunten

De derde editie zal in grote lijnen hetzelfde blijven als de afgelopen editie. Pater: “Vorige maand hadden we de 20-, 30- en 40-kilometer. Deze drie afstanden willen we behouden. De routes blijven eveneens dezelfde, op enkele kleine cosmetische aanpassingen na. Wat we van wandelaars terugkregen, is dat de routes als heel prettig zijn ervaren. Waar we wel veel feedback op kregen, was het uitdelen van losse waterflesjes. Mensen vonden dat jammer en spraken de wens uit voor vaste watertappunten.”

Die wens deelt de organisatie direct. “We zouden heel graag samen met Waterbedrijf Groningen watertappunten langs de route realiseren. Voor je beeld: je kunt niet zomaar ergens een tuinslang aansluiten bij iemand die langs de route woont. Dat is voor de kwaliteit niet goed genoeg. Daarom hopen wij heel erg dat we professionele waterpunten op het waternet kunnen aansluiten, waardoor we in de toekomst geen flesjes meer hoeven uit te delen. Met die wens gaan we heel graag aan de slag.”

Over het maximale aantal deelnemers dat volgend jaar mee mag doen, is nu nog niets besloten. Dit jaar verschenen er exact 3.326 wandelaars aan de start. “Wat we voor de komende editie heel mooi zouden vinden, is dat de deelnemers wat gelijkmatiger verdeeld worden over de afstanden: dat bijvoorbeeld een derde de veertig kilometer loopt, een derde de dertig, enzovoorts. Dat is voor ons een mooie wens om naartoe te werken.”

Meer informatie over de editie in 2027 vind je op deze website.