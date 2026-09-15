Waar moet Den Haag dit jaar geld aan besteden? Zorg, jongeren, onderwijs en woningen, zeggen deze Stadjers

In Den Haag werd op deze derde dinsdag in september traditiegetrouw de Miljoenennota gepresenteerd. Waar wordt op bezuinigd en waar wordt in geïnvesteerd door het Rijk? Wij vroegen Groningers wat hun verwachtingen waren.

Veel Stadjers vinden dat er meer geld moet gaan naar de zorg, jongeren en het onderwijs. Ook het woningtekort houdt veel inwoners bezig. “Ik ben al vier jaar op zoek naar een woning, maar ik woon nog steeds bij mijn ouders”, vertelt een jongen op straat.

De meeste Stadjers weten wel waar het geld heen zou moeten, maar niet waar het dan vandaan moet komen. Zo gaf een vrouw aan: “Ja, dat is erg lastig, dat laat ik aan de politici over.”

Koopkracht, zorg, economie en defensie staan in Miljoenennota, geen Groningen in Troonrede

In de Miljoenennota staan onder meer plannen om de koopkracht te verbeteren en extra aandacht te besteden aan sociale zekerheid en de zorg. Ook defensie en de economie zijn belangrijke thema’s in de begroting voor 2027.

In de troonrede werd dit keer, voor het eerst in ruim een decennium, geen aandacht besteed aan de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Ook de Lelylijn en Nedersaksenlijn kwamen niet voor. Ter Apel werd wel genoemd vanwege de problemen rond het aanmeldcentrum. Daarnaast was er summiere aandacht voor investeringen in bestaande infrastructuur, maar het schrappen van onderhoud aan rijkswegen in Groningen door Rijkswaterstaat kwam niet specifiek naar voren.