Groninger Museum opent komend weekend vier nieuwe tentoonstellingen in nieuwe artistieke koers

Foto: Joris van Tweel

Met vier nieuwe tentoonstellingen is komend weekend het eerste grote publieksmoment voor de nieuwe artistieke richting van het Groninger Museum. Op zaterdag 19 en zondag 20 september zijn er onder meer workshops, rondleidingen, gesprekken en performances. Zaterdagavond sluit de tiende Groninger Museumnacht daarop aan.

De vier tentoonstellingen zijn The Architect & The Housewife: Cleaning the House, Building the Future (over kunstenaars die hun artistieke werk combineren met alledaagse taken), Playing Playing House (over de regels waarmee kinderen opgroeien en over regels die het waard zijn om te breken), Nieuw Nieuw licht 1: Ani Schulze – The Convent of Pleasure (over wat nodig is om een leven op eigen voorwaarden op te bouwen, een nieuw licht op de collectie van De Ploeg) en Keramikos 2 (meer dan 300 keramische serviesstukken en bijbehorende tafelkleden).

Tijdens het openingsweekend zijn verschillende kunstenaars uit de tentoonstellingen aanwezig. Bezoekers kunnen onder meer meedoen aan een workshop van Ola Vasiljeva, een playshop van Mercedes Azpilicueta en droomsessies rond The Dream Machine is Asleep van Eva Kot’átková. Ook staan gesprekken met verschillende kunstenaars op het programma. Die worden onder meer begeleid door artistiek directeur Roos Gortzak en curatoren Clare Molloy en Judith Spijksma.

Het weekend omringt de Groninger Museumnacht. Ook de Groninger Museumnacht doet daaraan mee. Meer informatie over de Groninger Museumnacht vind je hier.