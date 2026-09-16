Groningen wil over drie jaar het grootste fietscongres ter wereld naar Stad halen

Een optreden tijdens Velo-city van 2024 in Gent - Foto via Velo-city

Groningen wil in 2029 het wereldfietscongres Velo-city gaan organiseren. De gemeente dient eind deze maand een ‘bidbook’ in om het grootste fietscongres ter wereld over drie jaar naar Stad te halen.

Velo-city is een vierdaags internationaal fietscongres van de Europese fietsersbond. Er komen ongeveer 1500 deelnemers (experts, beleidsmakers en politici) uit zestig landen op af. Het congres bestaat uit lezingen, een vakbeurs en bezoeken aan fiets- en mobiliteitsprojecten.

De gemeente werkt voor het bid samen met onder meer de Fietsersbond, de provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steunt het bid.

‘Fietsen zit in ons DNA’

Volgens het gemeentebestuur kan het congres zorgen voor meer economische activiteit, meer aandacht voor Groningen als fiets- en congresstad en meer aandacht voor Groningse fiets- en mobiliteitsprojecten bij overheden en bedrijven. Het congres moet daarnaast een viering worden van Groningen als echte fietsstad, aldus mobiliteitswethouder Jalt de Haan:

“Wij bereiden dit bid voor vanuit de trots die wij als fietsstad voelen. Nergens ter wereld wordt zoveel gefietst als in Groningen. Fietsen zit in ons DNA en is onmisbaar voor onze bereikbaarheid. De helft van alle verplaatsingen binnen onze gemeente gebeurt per fiets. Het faciliteren van Velo-city biedt een prachtige kans om de verbinding tussen fietsen en gezondheid verder te versterken en het belang van de fiets nog nadrukkelijker op de agenda te zetten.”

Europese Fietsersbond kiest organiserende stad komend voorjaar

Het bidbook van Groningen voor 2029 moet volgende week vrijdag bij Velo-city binnen zijn. Wie nog meer een gooi doen naar de organisatie, is nog niet bekend. In het voorjaar wordt duidelijk welke stad Velo-city 2029 mag organiseren.

Groningen wilde het congres al vaker naar Stad halen. In 2014 deed Groningen ook een (tevergeefse) poging voor 2017. Arnhem en Nijmegen werden toen uitgekozen. In 1987 lukte het Groningen wel om Velo-city naar Stad te halen.