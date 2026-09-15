Groningen voor het eerst in 12 jaar niet genoemd in Troonrede: “Groningers wachten op een Staat die achterblijft”

Archieffoto René Paas (foto: Rien Linthout / provincie Groningen)

Groningen werd dinsdag voor het eerst in twaalf jaar niet genoemd in de Troonrede. Dit tot teleurstelling van Commissaris van de Koning René Paas (CDA). Haagse beloftes over de afhandeling van de aardbevingsschade en de versterking zijn immers nog altijd niet ingelost. “De toekomst wacht niet op achterblijvers, zei de koning. Maar veel Groningers wachten al jaren op een Staat die achterblijft”, aldus Paas.

Hoewel Paas de Troonrede een knap geschreven tekst vond waarin de grote landelijke problemen keurig werden benoemd, miste hij de uitwerking voor de regio. Niet alleen rond het dossier van de gaswinning, maar ook bij de problemen in de asielopvang in Ter Apel. “Dat vergt vooral dat heel Nederland een beetje meehelpt en dat het kabinet daarvoor zorgt”, stelt Paas.

“Groningers wachten op een Staat die achterblijft”

Het niet-noemen van de provincie is voor Paas een teleurstelling. “Ik heb vaker gezegd dat ik uitkeek naar het moment dat Groningen niet meer genoemd hoefde te worden in de Troonrede, maar altijd onder één voorwaarde: dat er geen reden meer voor zou zijn. En nee, de toekomst wacht niet op achterblijvers, maar veel Groningers wachten al jaren op de Staat die achterblijft; op de afhandeling van hun schade en de versterking van hun huis. Wij blijven de Rijksoverheid herinneren aan de belofte van ‘milder, menselijker en makkelijker’, want die belofte is nog altijd niet ingelost.”

Kritiek op begrotingsbeleid

Volgens de Commissaris staat Groningen klaar om te helpen bij landelijke opgaven, zoals de energietransitie, de komst van een AI-fabriek en het bieden van ruimte. Dat vraagt volgens hem echter wel om daadwerkelijke investeringen vanuit Den Haag. Paas zet grote vraagtekens bij de nadruk op het beperken van de staatsschuld.

“Nu moeten we het doen met de aankondiging dat de staatsschuld niet mag leiden tot onaanvaardbare lasten voor toekomstige generaties. Je zou bijna vergeten hoe laag die staatsschuld op dit moment is. Verstandig beleid is dat je nu leent voor investeringen in de toekomst van Nederland. Investeringen zoals de Nedersaksenlijn en de Lelylijn.”

Kerncentrale

Ook op het gebied van energie mist Paas daadkracht. Waar het kabinet in de Troonrede vol inzet op kernenergie, blijft het rond de Eemshaven stil. “Er is nog altijd geen knoop doorgehakt over een kerncentrale in de Eemshaven. Wij willen snel duidelijkheid over waar die nieuwe centrale niet komt. De problemen zijn vandaag benoemd, maar de oplossingen zijn vaak nog ver weg. En wij willen niet wachten op daden.”