Gemeente Groningen verwacht tekort aan ruimte voor bedrijven, 38 hectare extra nodig in 2040

De gemeente wil gaan sturen welke bedrijven zich kunnen vestigen op een bedrijventerrein. Foto: AdriaanRo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107087704

De gemeente Groningen verwacht tot 2040 een tekort van ongeveer 38 hectare aan ruimte voor bedrijven. In de hele Regio Groningen-Assen loopt het verwachte tekort op tot 120 tot 170 hectare. De gemeente wil een deel van dat tekort opvangen met nieuwe bedrijfskavels in Meerstad.

Groningen speelt de grootste rol bij de groei van het aantal banen in de Regio Groningen-Assen. Bijna driekwart van de banengroei in de regio tussen 2014 en 2024 kwam in de gemeente Groningen terecht. In die periode kwamen er in Groningen meer dan 37.000 banen bij. Dat is 26 procent van het totale aantal banen in de gemeente.

Door de groei is ook meer ruimte voor bedrijven nodig. Volgens onderzoek van adviesbureau Stec Groep ontstaat in Groningen tot 2040 een tekort van ongeveer 38 hectare aan bedrijventerreinen. Ook naar kantoorruimte blijft vraag. Die vraag richt zich vooral op het stadscentrum en plekken bij het openbaar vervoer, zoals het stationsgebied en Europapark.

De gemeente wil een deel van die behoefte opvangen met nieuwe bedrijfskavels in Meerstad. Ook wil de gemeente de bestaande bedrijventerreinen slimmer en beter gebruiken. Op Zernike is nog ongeveer tien hectare ruimte. Die kan onder meer worden gebruikt voor innovatieve bedrijven.

Ook het volle stroomnet vormt een probleem voor de verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen. Binnen het gemeentelijke programma Groningen Stroomt Door lopen op verschillende bedrijventerreinen projecten om oplossingen te vinden voor het volle stroomnet.

Het college stelt dit jaar nog een plan van aanpak vast voor het verbeteren en opnieuw inrichten van bedrijventerreinen. Binnen de Regio Groningen-Assen wordt daarnaast onderzocht of de gemeenten afspraken kunnen maken over waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Volgens het onderzoek is in de hele regio tot 2040 ongeveer 315 hectare ruimte voor bedrijventerreinen nodig, maar is slechts 144 hectare beschikbaar. Daardoor ontstaat in de regio een tekort van 120 tot 170 hectare.