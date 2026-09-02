Groningen telt laagste aantal scheidingen sinds 1988

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Het aantal scheidingen bij inwoners van de gemeente Groningen is de laatste jaren fors gedaald. Dat meldt het AD, naar aanleiding van cijfers van het CBS.

Vorig jaar ging het om 427 scheidingen; een afname van 58 vergeleken met 2018 en ook het laagste aantal sinds dat jaar. Landelijk daalt het aantal scheidingen nog harder. Het aantal inwoners van Groningen dat trouwde steeg in dezelfde periode juist, van 1391 naar 1613.

Vooral Groningers in de leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar besluiten uit elkaar te gaan – landelijk ligt die piek net iets anders: bij de leeftijdsgroep 40 tot 45 jaar. Op dit moment wonen er in Groningen 16.289 gescheiden mensen – inclusief mensen van wie het geregistreerd partnerschap strandde.

Een huwelijk dat strandt, duurde gemiddeld 14 jaar en 8 maanden. Bij 658 Nederlandse stellen hield het huwelijk langer dan veertig jaar stand voordat het alsnog strandde, waarvan 143 zelfs na de gouden bruiloft. Er is sprake van een trend: steeds meer zestigplussers zetten op latere leeftijd nog een punt achter hun huwelijk.