Groningen in top-drie populairste steden bij jongeren die uit huis gaan

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Groningen is, na Amsterdam en Utrecht, een van de populairste bestemmingen voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandagochtend, op basis van nieuwe cijfers.

In 2024 gingen ruim zevenduizend jongeren in de gemeente Groningen wonen nadat ze uit huis gingen. Daarvan waren 3.395 studenten, waarvan het gros ging studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar ook zo’n vierduizend niet-studenten kozen Groningen als eerste woonplaats na het verlaten van hun ouderlijk huis.

Landelijk verlieten in 2024 ruim 174.000 jongeren van 18 tot 30 jaar in 2024 het ouderlijk huis. Ongeveer een derde van hen ging naar een van de tien grootste vestigingsgemeenten. Amsterdam was met 12.760 jongeren de populairste bestemming. De meeste studenten op het hbo en de universiteit gaan op kamers of in een apartement wonen. Mbo-studenten kwamen relatief vaak in een koopwoning terecht.

Mbo-studenten verlieten landelijk gemiddeld met 21,4 jaar het ouderlijk huis. Hbo-studenten waren gemiddeld 22,5 jaar en wo-studenten 22,1 jaar. Werkende jongeren waren gemiddeld 25,3 jaar.