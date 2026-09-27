Groningen blijft strijden voor veiligheid queer-gemeenschap: “Paarse Vrijdag van harte ondersteunen”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het gemeentebestuur van Groningen stelt alles in het werk om de sociale veiligheid en acceptatie van de queer-gemeenschap op scholen en in de stad te waarborgen. Dat zei wethouder Mirjam Wijnja (PRO) afgelopen week in de gemeenteraad, in reactie op de historisch sterke daling van de homo-acceptatie onder Nederlandse jongeren. “Dit is ongelofelijk verdrietig en heftig, maar het is voor veel jongeren de dagelijkse realiteit.”

Uit het landelijke, vierjaarlijkse HBSC-onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut bleek afgelopen week dat de acceptatie van homoseksualiteit onder scholieren tussen 2021 en 2025 drastisch is afgenomen. De daling is zo groot dat de tolerantiecijfers onder jongeren zijn teruggevallen naar het niveau van 2009.

“Gevoel van onveiligheid neemt toe”

“Ook wij zijn enorm geschrokken van deze cijfers,” sprak wethouder Wijnja in de raad. “Tegelijkertijd constateer ik dat deze dalende tolerantie niet helemaal als een verrassing komt. Uit onze intensieve contacten met de queer-gemeenschap en de voorzitter van COC Groningen Drenthe weten we wat er leeft. Zij geven duidelijk aan dat er al langere tijd sprake is van toenemende gevoelens van onveiligheid. Vrijwel iedereen in de gemeenschap ondervindt aan den lijve dat er iets aan de hand is in onze samenleving.”

Volgens de wethouder moet de politiek deze signalen uiterst serieus nemen. “Voor kinderen op de middelbare school is dit een dagelijkse realiteit waar zij mee moeten dealen. Dat hebben we ons allemaal aan te trekken, want wij staan in Groningen voor een veilige en inclusieve samenleving. Juist ook op scholen.”

Invloed van de ‘manosfeer’ aanpakken

Om de trend te keren, blijft de gemeente Groningen inzetten op voorlichting, zichtbaarheid en samenwerking. Zo onderhoudt de gemeente nauwe banden met COC Groningen Drenthe, Pride Groningen, anti-discriminatievoorziening Waard en Halt. Deze organisaties geven op vrijwel alle scholen in het voortgezet onderwijs en mbo voorlichting over tolerantie, respect en het tegengaan van discriminatie.

Daarnaast werkt Groningen momenteel samen met andere Groningse gemeenten, de provincie, het onderwijs en lokale netwerken aan een gerichte aanpak van online beïnvloeding. Er komt extra aandacht voor de impact van de zogenoemde ‘manosfeer’ op de denkbeelden van jongeren over homoseksualiteit en de rol van vrouwen.

Steun voor Paarse Vrijdag

Ondanks politieke kritiek blijft het college vasthouden aan zichtbare symbolen. “We blijven de regenboogvlag hijsen en houden de regenboogbankjes in stand”, benadrukte Wijnja. “Dat zijn belangrijke signalen richting onze inwoners: jij wordt gezien, jij mag hier zijn en jij hoort erbij. Daarnaast zullen we Paarse Vrijdag op scholen van harte ondersteunen waar we dat kunnen. Als er aanvullende aandacht nodig of mogelijk is, zullen we niet schromen die te geven.”

Paarse Vrijdag is een actiedag op scholen en onderwijsinstellingen waarop scholieren, studenten en docenten paarse kleding dragen om solidariteit te tonen met de lhbtiq+ gemeenschap. Dit jaar vindt deze dag plaats op vrijdag 9 oktober.

De gemeente blijft bij het Rijk bovendien pleiten voor het behoud van de zogeheten Regenbooggelden. Wijnja: “Onderzoek laat heel duidelijk zien dat op scholen waar veel aandacht is voor het bestrijden van homohaat en discriminatie, simpelweg veel minder gepest wordt. Ruimte bieden om over dit vraagstuk te praten helpt.”

Wijnja sloot haar beantwoording af met een klemmend beroep op de gehele gemeenschap: “Dit gaat niet alleen de lhbtiq+-gemeenschap aan, dit gaat ons allemaal aan. We moeten als maatschappij in brede zin opstaan voor de vrijheid van iedereen. In Groningen vormen we één gemeenschap, en we moeten dit samen doen.”