Groningen Airport Eelde neemt ambulift in gebruik

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde handelt de vliegtuigen vanaf nu volledig uitstootvrij af. Dat heeft te maken met de komst van de nieuwe elektrische Ambulift.

Deze lift biedt een oplossing voor passagiers die niet zelfstandig via een trap een vliegtuig kunnen in- en uitstappen. De lift werd officieel in gebruik genomen door Tweede Kamerlid Ulas Köse van D66. Een delegatie van D66 werd deze week op de luchthaven bijgepraat over de maatschappelijke rol van Groningen Airport Eelde.

De ambulift vervangt een apparaat dat werkt op diesel. De overstap naar elektrisch materiaal is niet alleen een duurzame keuze, maar ook een wettelijke verplichting vanuit de Arbowetgeving.