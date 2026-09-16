Groep jongeren slaat minderjarige het ziekenhuis in tijdens Noorderzon, politie zoekt getuigen

Foto via Politie.nl

De politie zoekt woensdag naar getuigen van een ernstige mishandeling bij de Oranjesingel. In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 augustus werd een minderjarige jongen door een groep van tien tot vijftien jongeren mishandeld en moest hij naar het ziekenhuis.

De mishandeling gebeurde rond 23:30 uur in de omgeving van de Oranjesingel bij het Noorderplantsoen. Ook een vriend van de jongen raakte gewond.

Vanwege Noorderzon was het druk in de omgeving. Mogelijk hebben mensen de mishandeling gezien. Volgens de politie bestond de groep uit ongeveer tien tot vijftien jongeren. Een deel van de groep droeg mogelijk gezichtsbedekking.

De politie zoekt ook naar camerabeelden waarop de verdachten of de gebeurtenissen voorafgaand aan de mishandeling te zien zijn. Getuigen of mensen met informatie kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.