Grijs! Festival viert het ouder worden in de Oosterparkwijk: “Van advocaatproeverij tot azijnpissen”

Foto: Erick Bakker

In de Oosterparkwijk vindt op zaterdag 19 september het Grijs! Festival plaats. Het festival staat in het teken van vitaal, actief en met plezier ouder worden.

Aanvankelijk zou het festival al in juni plaatsvinden, tegelijkertijd met de Ooster Art Kunstmarkt, maar vanwege de tropische temperaturen werd daar toen een streep door gezet. “Aankomende zaterdag vinden er op vijf plekken in de wijk activiteiten plaats”, vertelt de organisatie. “Bij Ons Belang kun je de theatervoorstelling Slaapkwab van Gabriëlle Glasbeek bekijken. In bij Van Houten kun je beginnende dementie ervaren via VR-brillen en een modeshow bezoeken. Bij Het Oude Politiebureau kun je meedoen aan een advocaatproeverij en zelfs aan een wedstrijdje azijnpissen. Bij Oosterparkheem schuif je aan voor spelletjes en informatiestands.” Daarnaast vinden er activiteiten plaats bij de Michi-Noeki.

Het festival is gratis toegankelijk en richt zich op iedereen die nieuwsgierig is naar de vele manieren waarop ouder worden een verrijking kan zijn: “Als je denkt: ik ben toch niet bejaard? Ouder worden we allemaal, dus kom gezellig met je vader of moeder, of neem een vriend(in) mee.” Het evenement is rolstoeltoegankelijk en voor mensen die minder goed ter been zijn, wordt er gedurende de middag vervoer verzorgd tussen de locaties.

Het Grijs! Festival duurt zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van het festival.