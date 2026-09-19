Grijs! Festival in Oosterparkwijk trekt veel belangstelling: “De indruk is goud” (foto’s)

Joe Nieuwstad in actie. Foto: Erick Bakker

Het Grijs! Festival dat zaterdag plaatsvond in de Oosterparkwijk is een succes geworden. Honderden mensen brachten een bezoek aan het 50+-festival dat zich afspeelde op vijf locaties waar diverse activiteiten zoals spelletjes, een kledingruilbeurs en een catwalk plaatsvonden.

“Mijn rol is, dat ik een beetje een gangmaker ben. Ze zochten een oud vrouwtje en een opvallend vrouwtje en zo kwamen ze bij mij”, zegt Joe Nieuwstad (die niet vernoemd is naar de buurt die parallel loopt aan het Zuiderdiep, red.). Joe is een opvallend figuur in de buurt. Een aparte, zoals sommige Oosterparkers zouden zeggen. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg is wat ze soms hoort in de wandelgangen.

Van de vijf locaties waar het Grijs! Festival zaterdagmiddag plaatsvond heeft uw verslaggever er drie bezocht: Bij Van Houten aan de Oliemuldersweg, het Oude Politiebureau aan de Zaagmuldersweg en Oosterparkheem, eveneens aan de Zaagmuldersweg.

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Modeshow bij Bij van Houten. Foto: Erick Bakker In Oosterparkheem klonk muziek. Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

‘Zij dronk ranja met een rietje’

Op de laatste locatie treedt rond de klok van drie uur de bekende Groninger muzikant Remco Wind samen met zijn dochter op. Oudhollandse liedjes staan op de speellijst. ‘Zij dronk ranja met een rietje’ van Johnny Lion viel goed in de smaak bij het publiek. Ook werden er oudhollandse spelletjes georganiseerd door twee inwonende studenten. “Samen met andere studenten wonen wij hier. Sjoelen, sjoelen met genummerde ballen voor mensen die de kracht niet hebben om te sjoelen en mensen kunnen gokken hoeveel snoep er in die pot zit”, zegt Lars van der Schuur, een student die samen met ouderen en een aantal studenten in de Oosterparkheem woont.

De Wedstrijd Azijnpissen, allerlei informatieve stalletjes, leefstijladvies en Mannen met Pannen. Het Grijs! Festival is van alle markten thuis. Neem de Puddingwedstrijd in het Oude Politiebureau. “Wij hebben een dame leren kennen die een enorme collectie puddingvormen heeft en die gaf alle dubbelen weg. Pudding wordt nog weinig gegeten en zeker niet de zelfgemaakte. Je ziet het, het is loeispannend wie hier de lekkerste pudding maakt”, aldus Miranda Dontje van het Oude Politiebureau.

“Indruk is goud”

Al met al spreken de mensen die meewerkten aan deze reportage van een geslaagde middag. “We zijn eem noar de kledingruilbeurs west en de indruk is goud”, zegt Jettie. Haar vriendin Bieneke vult aan: “Ik heb zes dingetjes meegenomen. Dat is nait veul, maar je kunt straks nog een keer gaan kijken want er wordt steeds nieuw spul binnengebracht.”