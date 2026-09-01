GRC Groningen, Oranje Nassau en Groen Geel onderuit in districtsbeker

Foto: Andor Heij. Forward - GRC Groningen

Het was geen goede avond voor de drie Groninger tweedeklassers die dinsdag in actie kwamen in de tweede ronde in de poulefase van de noordelijke districtsbeker.

GRC Groningen verloor thuis met 4-1 van eersteklasser Achilles 1894 uit Assen. Erwin Alt maakte de treffer voor GRC. Eerder speelde GRC met 2-2 gelijk tegen Forward. Alleen wanneer Achilles zaterdag, in deze poule met drie clubs, in Assen met ruimere cijfers wint van Forward gaat GRC naar de knock-outfase. Bij de poules met eerste en tweede klassers gaan de eerste twee door.

Oranje Nassau verloor thuis met 1-0 van tweedeklasser Noordscheschut. ON heeft nu drie punten uit twee wedstrijden, want ON won eerder van Raptim. ON speelt zaterdag uit tegen eersteklasser Be Quick 1887, dat afgelopen zaterdag ook met 1-0 verloor van Noordscheschut. Dinsdag speelt Be Quick tegen Raptim.

Groen Geel ging in en tegen competitiegenoot Bedum met 4-2 onderuit. Na een 4-0 achterstand scoorde Michael de Leeuw. Bedum mikte daarna in eigen doel. Groen Geel heeft drie punten na twee wedstrijden, want Groen Geel won zaterdag met 6-4 van WKE. Bedum is koploper met vier uit drie. WKE speelt woensdag de Emmer derby tegen DZOH en zaterdag gaan de Groningers op bezoek bij DZOH