Gratis festival Suikerbrij op Suikerterrein

Het Suikerterrein opent komende zaterdag voor de vierde keer de deuren voor het festival Suikerbrij. Muziek en dans vormen hierbij de rode draad.

Suikerbrij is een gratis festival waar makers, kunstenaars en ondernemers van Coöperatie de SuikerBiedt hun werk met de stad delen. Het Suikerterrein komt al vanaf 9 uur ’s ochtends tot leven met allerlei evenementen op soms onverwachte plekken. Het gaat naast muziek om theater, kunst, comedy en creatieve uitingen.

Verder zijn er allerlei kinderactiviteiten, markten, vintage, kunstexposities en foodtrucks. Om 12.00 uur en 17.00 uur zijn er gratis rondleidingen. Het programma is te vinden op www.desuikerbiedt.nl .