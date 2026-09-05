Gorecht, Groen Geel, GRC Groningen door in beker, Forward uitgeschakeld

Foto: Andor Heij. Forward - GRC Groningen

In de poules met eerste en tweedeklassers in de noordelijke districtsbeker zijn zaterdag Gorecht, Groen Geel en GRC Groningen door naar de volgende ronde. Forward werd uitgeschakeld.

Gorecht won met 4-2 in en tegen Dalen. Gorecht werd tweede in de poule achter WVV. Bob Poorta, Tim Deelen, Sven Hazewinkel en Steef Borgman scoorden voor Gorecht.

Groen Geel speelde in Emmen met 1-1 gelijk tegen DZOH. Rob van der Leij scoorde voor Groen Geel. Zondag spelen WKE en Bedum nog tegen elkaar, maar slechts één van deze clubs kan nog boven Groen Geel eindigen.

Ook GRC Groningen haalde de knock-outfase. GRC speelde zelf niet, maar zag Forward in Assen met 5-0 verliezen van Achilles 1894. In deze poule van drie verloor GRC met 4-1 van Achilles en speelde met 2-2 gelijk tegen Forward.

PKC’83 was al geplaatst en won ook de tweede wedstrijd in deze poule van drie. In Coevorden werd met 3-1 gewonnen van Gemanicus, dat desondanks ook door gaat. Rob Schokker, Arnoud Bentum en Justin Mulder scoorden voor PKC. SC Stadspark was al uitgeschakeld.

Zondag speelt Velocitas 1897 nog in en tegen tegen Peize. In deze poule van drie is alles nog mogelijk, omdat tot nu toe alles in een gelijkspel eindigde.