GIJS start seizoen met nederlaag in Leeuwarden

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS zijn het nieuwe seizoen gestart met een nederlaag. In de Elfstedenhal in Leeuwarden werd tegen OG Capitals met 6-3 verloren.

Een week geleden speelde GIJS nog een oefenwedstrijd in Leeuwarden, die na een sterke comeback met 4-7 werd gewonnen. Zaterdagavond maakte Capitals direct duidelijk wat de ambities waren. Al in de openingsminuut wist Pim van der Meulen, na goed voorbereidend werk van Rastislav Veres, de thuisploeg op 1-0 te zetten. GIJS liet zich echter niet de kaas van het brood eten: na zes minuten spelen maakte Niko Kuivaniemi de gelijkmaker. Halverwege de eerste periode bracht Henri Ruotsalainen GIJS zelfs op een 1-2 voorsprong. Lang duurde dat niet, want ruim twee minuten later maakte Niko Ervasti er alweer 2-2 van. Dat was tevens de stand aan het einde van de eerste periode.

In het tweede bedrijf nam Capitals overduidelijk het initiatief. Na ongeveer elf minuten spelen scoorde Patrik Janáč de 3-2. Vlak voor het einde van de periode maakte Steijn Werkhoven op aangeven van Tristan Houben de 4-2, waardoor Leeuwarden op rozen richting de derde periode ging.

In de laatste periode liep de thuisploeg via Noël Houkes (5-2) en Joel Muizer (6-2) verder uit. GIJS liet zich in de slotfase nog één keer gelden: na goed voorbereidend werk van Ruotsalainen bepaalde Oliver Holttinen de eindstand op 6-3.

“Helaas hebben we de wedstrijd niet weten te winnen”, laat GIJS weten. “Het was een duel waarin de ploeg hard heeft gestreden, maar uiteindelijk stapten we met lege handen van het ijs.”

Door het verlies staat GIJS na één speelronde op de zevende plaats in de competitie. Zondag krijgt de ploeg op Kardinge al direct de kans op revanche, wanneer HIJS Hokij uit Den Haag op bezoek komt.