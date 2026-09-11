GGD ziet geen gezondheidsrisico’s door uitgeschakelde filter Stadscrematorium

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De uitstoot van het Stadscrematorium was ongeveer drie jaar hoger dan normaal, doordat een koolfilter was uitgeschakeld. Maar uit onderzoek van de Omgevingsdienst Groningen en de GGD blijkt dat deze uitstoot geen gezondheidsrisico’s heeft veroorzaakt voor omwonenden.

Eind april werd duidelijk dat het crematorium vanaf 2023 tot april van dit jaar overledenen heeft gecremeerd zonder goed werkende filterinstallatie. Die werd bewust uitgezet, omdat de koeling van het filter defect was. Twee andere onderdelen van de rookgasreiniging, het stoffilter en de naverbrander, werkten wel. De gemeente verbood het crematorium daarop om nog crematies uit te voeren.

Weinig kans op gezondheidsschade

De Omgevingsdienst berekende hoeveel kwik en dioxines in de periode met het defecte filter zijn uitgestoten en hoe deze stoffen zich hebben verspreid. Volgens de Omgevingsdienst was de uitstoot van kwik en dioxines hoger dan bij een werkend koolfilter.

Maar de hoeveelheid die uiteindelijk in de lucht bij woningen terechtkwam, bleef volgens de Omgevingsdienst zeer klein. Bij de woning die het dichtst bij het crematorium staat, aan de Duindoornstraat, was de bijdrage van het crematorium aan de hoeveelheid kwik in de lucht ongeveer twintig keer kleiner dan de hoeveelheid die al in de lucht aanwezig was. De bijdrage was ongeveer zeshonderd keer kleiner dan de waarde waarbij een gezondheidsrisico kan ontstaan. Voor dioxines waren de verschillen nog groter.

De GGD Groningen verwacht met deze uitkomsten geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Volgens de GGD is de luchtkwaliteit in de omgeving niet noemenswaardig verslechterd en liggen de berekende hoeveelheden ver onder de waarden waarbij gezondheidseffecten kunnen optreden. De GGD maakt wel een kanttekening: er is alleen gekeken naar de lucht die mensen inademen. Er is niet onderzocht of stoffen zijn neergedaald in bijvoorbeeld tuingrond.

Crematorium mag pas weer aan als installaties goed werken

De gemeente blijft toezicht houden op het crematorium, besluit verantwoordelijk wethouder Rik van Niejenhuis, omdat kwik en dioxines zijn aangemerkt als ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’, waarvan de uitstoot zo klein mogelijk moet blijven.

Het crematorium mag pas weer crematies uitvoeren als de rookgasreiniging aantoonbaar goed werkt en dit is gecontroleerd. Wanneer de crematies kunnen worden hervat, is nog niet bekend.