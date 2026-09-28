Patiënt steekt medewerker neer in Van Mesdagkliniek (update)

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Mesdag aan de Helperlinie raakte maandagochtend een medewerker van de kliniek gewond bij een steekincident. Volgens de kliniek was een patiënt de dader.

De politie werd rond 10.30 uur gealarmeerd over de steekpartij. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis, in een ambulance met politiebewaking. De politie doet onderzoek naar de toedracht, maar veel meer wil een woordvoerder van de politie nog niet kwijt over het incident.

Mesdag bevestigt maandagochtend dat het slachtoffer een medewerker is in de kliniek: “De aard van de verwondingen is op dit moment onbekend. Met behulp van de politie en de geïntegreerde beveiliging is de patiënt aangehouden. De situatie is op dit moment stabiel.”

“We zijn ontzettend geschrokken van deze situatie”, vertelt bestuursvoorzitter Harry Beintema namens de kliniek na het incident. “Samen met de politie onderzoeken we de toedracht van dit incident. Voor alle betrokkenen wordt nazorg ingezet.”