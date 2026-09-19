Gewonde bij botsing tussen twee fietsers op Beijumerweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een botsing tussen twee fietsers op de Beijumerweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietser gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur ter hoogte van de kruising met de Atensheerd.

“Op het fietspad zijn twee fietsers met elkaar in botsing gekomen”, meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Eén van hen kwam daarbij lelijk ten val. Vanwege de ernst van de situatie werden behalve een ambulance en de politie ook het Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen. Hun komst bleek uiteindelijk niet nodig, waarop zij werden afgezegd.”

Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer ter plaatse gestabiliseerd. De persoon is vervolgens met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De andere betrokken fietser bleef ongedeerd. De politie heeft op de locatie onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van de aanrijding.