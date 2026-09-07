Gerestaureerde windhaan teruggeplaatst op Martinikerk

De windhaan is maandagochtend teruggeplaatst op de Martinikerk. Dat heeft de commissaris van de Koning en beschermheer van de Martinikerk, René Paas gedaan.

Daarmee is de restauratie van de buitenzijde van de Martinikerk officieel afgerond. “Het bekroont een restauratie die belangrijk is om een kerk door te geven aan de volgende generaties”, aldus Paas.

Drie maanden geleden werd de windhaan van de bekroning (het voetstuk) gehaald voor restauratie bij een smederij uit Warffum. Een restaurateur uit Finsterwolde heeft de haan voorzien van nieuw bladgoud. De terugplaatsing geldt als de kers op de taart na maandenlang onderhoud aan de Martinikerk.

“In april zijn we gestart met het grote onderhoud”, vertelt Betty Knigge, de directrice van stichting Martinikerk. “Dat is de restauratie van de buitenzijde van de kerk. Dit doen we om de kerk wind- en waterdicht te maken. Het voegwerk, metselwerk, glas-in-lood en de goten zijn hersteld. Ook de bekroning en de windhaan zijn gerestaureerd”.