Gerard Kobes pakt tweede plek op WK Klassiek Kabelwaterskiën

Foto: Gerard Kobes aan het slalomskiën

Stadjer Gerard Kobes (44) heeft zondagmiddag de tweede plek gehaald op het wereldkampioenschap kabelwaterskiën in de categorie Senior Men. Het evenement vond afgelopen dagen plaats bij de waterskibaan De IJzeren Man in Weert.



Aan het evenement deden deelnemers uit 18 landen mee. Opvallend was het grote aantal Duitse deelnemers, een land dat al vele jaren erg succesvol is op het gebied van het klassiek waterskiën. Ook deden veel deelnemers uit Oost-Europa mee, maar ook deelnemers uit o.a. Canada, Mexico en Japan. “Het was echt een fantastisch WK”, vertelt Kobes wanneer hij terugkijkt op het evenement, “Ik heb ook veel nieuwe vrienden gemaakt. Echt super leuk!”

Succesvol in de voorrondes

Bij het klassiek waterskiën doen deelnemers mee in drie categorieën: trickskiën, slalomskiën en schansspringen. De resultaten van de drie onderdelen worden opgeteld om het resultaat te bepalen.

Het evenement begon voor Kobes op maandag, toen hij begon met de trainingen, die doorliepen tot dinsdag. Na een rustdag begonnen op donderdag de voorrondes. Op donderdag nam hij deel aan het onderdeel slalomskiën, op vrijdag waren de voorrondes voor het trickskiën en het schansspringen. Hij wist hier goede resultaten neer te zetten: in de overall stand wist hij de derde plek te behalen.

Naast Kobes deden nog vier andere deelnemers uit Nederland mee, maar alleen Kobes wist voor alle onderdelen de finale te halen.

Spannende finales

Toen Kobes op vrijdag op het water stond voor de finale van het onderdeel slalomskiën haalde hij echter niet het resultaat dat hij had willen behalen en haalde hij de 8e plek. Gelukkig wist hij de volgende dag bij het schansspringen flink wat van de achterstand in te halen door 31,5 meter ver te springen en de vierde plek veilig te stellen. En dat terwijl hij zich inhield, omdat hij nog aan het herstellen is van een blessure aan zijn enkel. Kobes had die opgelopen bij een wedstrijd in juni dit jaar in het Poolse Kosice bij het schansspringen. Op het trickskiën werd hij vijfde.

Doordat hij op alle onderdelen hoog in de resultaten zat en de andere atleten slechts op onderdelen beter waren, kwam Kobes uiteindelijk op de tweede plek terecht.

Waterskiën: drie onderdelen voor één resultaat

Het klassiek kabelwaterskiën vindt plaats op een speciaal daarvoor aangelegde waterskibaan. Voor het WK werd de waterskibaan in Weert gebruikt. Een skiër wordt door een kabelinstallatie, een soort sleeplift, voortgesleept. Dit in tegenstelling tot het bootwaterskiën, waarbij de skiër door een boot wordt voortgetrokken. Er zijn drie onderdelen, waarbij voor ieder onderdeel een specifiek type ski wordt gebruikt.

Bij het trickskiën, ok wel figuurskiën genoemd, maakt de skiër diverse bewegingen, met een korte ski die aan de voorkant dezelfde vorm heeft als de achterkant. Zo kan een 180 graden draai worden gemaakt. Daarnaast worden er ook flips gedaan en andere tricks in de lucht.

Bij het onderdeel slalomskiën gaat de skiër met een langere en smallere ski een parcours langs om boeien heen. Door dit steeds sneller te doen wordt bekeken wie toch het parcours goed kan afleggen. Wanneer de maximale snelheid wordt behaald wordt de lijn ingekort. Doordat de kabel op dezelfde snelheid verder gaat, maar de skiër tegelijkertijd naar de boeien moet skiën, wordt op deze manier de snelheid nog meer verhoogd.

Bij het onderdeel schansspringen ligt er een grote schans in het water, waar de skiër met twee lange, brede ski’s over heen gaat. Degene die de verste sprong maakt is winnaar.

Over Gerard Kobes

Gerard Kobes doet al sinds zijn tienerjaren mee aan wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Hij ontwikkelde zijn vaardigheden en onderhoudt ze bij waterskivereniging TSVG in Harkstede. Naar verwachting zal hij volgend jaar weer aanwezig zijn bij het Nederlands kampioenschap. Wanneer en waar het volgende WK zal plaatsvinden is nog niet bekendgemaakt.