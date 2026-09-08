Gemeente weerspreekt kritiek rond inzet bij Gerrit Krolbrug: ‘Samenwerking met bewoners- en belangenorganisaties van groot belang’

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen herkent zich niet in het beeld dat het Platform Gerrit Krolbrug maandag schetste over de tijdelijke oversteek tijdens de herbouw van de brug. Dat laat wethouder Jalt de Haan weten in een reactie op het besluit van het platform om per direct te stoppen.

Het Platform Gerrit Krolbrug maakte maandag bekend per direct te stoppen. Volgens voorzitter Chris van Malkenhorst heeft de gemeente te weinig gedaan om een tijdelijke oversteek tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug mogelijk te maken. Het platform was onder meer ontevreden over het uitblijven van steun voor een plan van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) voor een tijdelijke brug.

De gemeente weerspreekt dat beeld. Volgens het college heeft de gemeente zich altijd ingezet voor een tijdelijke loop- en fietsverbinding tijdens de bouw van de Gerrit Krolbrug. De beslissing daarover ligt volgens de gemeente echter bij het Rijk. De minister van Infrastructuur en Waterstaat besloot uiteindelijk zowel in eerste als in tweede instantie om geen tijdelijke verbinding te realiseren.

“Ondanks onze teleurstelling over het besluit van de minister, was dit voor ons het moment om niet langer vast te houden aan een tijdelijke verbinding, mede gezien de druk op de landelijke infrastructuurbudgetten”, laat wethouder Jalt de Haan weten. “Opnieuw inzetten op een tijdelijke brug zou bij het Rijk niet tot een ander besluit hebben geleid, maar zou het risico op verdere vertraging, afstel en versobering van de definitieve brug juist vergroten.”

‘Maximale inzet op veilige omleidingsroutes’

Van Malkenhorst verweet de gemeente daarnaast dat er niets is gedaan met de breed gesteunde petitie en acties van bewoners, bedrijven en instellingen om zich hard te maken voor een veilige oversteek tijdens de herbouw. Daar zijn De Haan en het gemeentebestuur het niet mee eens:

“We hopen dat de bouw van de Gerrit Krolbrug spoedig kan starten”, vervolgt De Haan. “Tijdens de werkzaamheden is het van essentieel belang dat het dagelijks leven van de tienduizenden inwoners en bedrijven aan beide zijden van het Van Starkenborghkanaal zo goed mogelijk kan doorgaan.We zien erop toe dat Rijkswaterstaat zich, samen met de gemeente, maximaal inzet om de omleidingsroutes te verbeteren en ervoor zorgt dat deze niet alleen verkeersveilig, maar ook sociaal veilig zijn. Daarover blijven we met Rijkswaterstaat in gesprek.”

‘Samenwerking met bewoners- en belangenorganisaties van groot belang’

Het Platform Gerrit Krolbrug stelde maandag dat een laatste gesprek met het college eind augustus niets had opgeleverd. Volgens Van Malkenhorst voelde het platform zich daarbij niet serieus genomen en vond het dat de gemeente zich achter Rijkswaterstaat verschuilde. Daarom hief Van Malkenborg de organisatie per direct op.

Wethouder De Haan en het college betreuren dat besluit en stellen juist belang te hechten aan de samenwerking met de organisaties waar het Platform Gerrit Krolbrug namens optrad: “Voor het verbeteren van de omleidingsroutes en het beperken van de overlast vinden wij de samenwerking met bewoners- en belangenorganisaties ook van groot belang. Ondanks deze brief hopen we nauw met deze organisaties te blijven samenwerken om de hinder tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken.”