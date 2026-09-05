Gemeente verwijdert bosschages bij Martinikerk vanwege drugsoverlast

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De bosschages bij de Martinikerk aan het Martinikerkhof zijn weggehaald. De gemeente laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat het groen is verwijderd omdat het beschutting bood aan dealers en drugsgebruikers.

De overlast op het Martinikerkhof nam aan het begin van de zomer sterk toe nadat de gemeente ingreep bij de daklozenopvang aan de Spilsluizen. Nadat het grasveld tegenover die opvanglocatie met hekken werd afgesloten, verplaatste de groep overlastgevers zich naar het Martinikerkhof. Omwonenden trokken al snel met een brandbrief aan de bel en eisten een actieplan, waarna de gemeente in gesprek ging en extra handhaving inzette.

Het groen bij de kerk is nu weggehaald omdat de dichte begroeiing toezicht en handhaving bemoeilijkte. Het ging hierbij onder meer om vakken met de mahoniestruik en de rododendron. Wat er precies voor in de plaats komt is nog onbekend, maar de gemeente werkt aan een nieuw inrichtingsplan met groen dat ook de biodiversiteit op het Martinikerkhof gaat versterken.