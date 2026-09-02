Gemeente trekt ruim 6 miljoen uit voor verbinding Parkweg – Hoofdstation

De gemeente wil elf al eerder aangekochte panden aan de Parkweg 75 tot 89b (oneven) slopen om de verbinding met de zuidzijde van het Hoofdstation mogelijk te maken.

De totale kosten voor de sloop en afwaardering van de boekwaarde van de panden bedragen ruim 6,2 miljoen euro. Door de sloop worden het Hoofdstation en het te bouwen Spoorkwartier met het nieuwe Tulaplein beter verbonden met de Rivierenbuurt en de zuidelijke wijken.

De gemeente wil volgende maand al beginnen met de sloop, die twee tot drie maanden gaat duren. Oorspronkelijk zouden er nog drie panden gesloopt worden, namelijk Parkweg 69 tot 73a (oneven), maar die kunnen behouden blijven.

De nieuwe verbinding wordt alleen gebruikt door fietsers en voetgangers. Bestemmingsverkeer rijdt naar het Spoorkwartier via de insnijding van het Emmaviaduct.