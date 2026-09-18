Gemeente gaat Stadjerspas niet meer uitbesteden en bouwt verder aan eigen systeem

Foto via Stadjerspas.nl (Gemeente Groningen)

De gemeente gaat de Stadjerspas ook de komende jaren beheren met een eigen digitaal systeem. Er liep nog een onderzoek naar een mogelijke nieuwe leverancier, maar het Stadhuis stopt nu met de voorbereidingen voor een aanbesteding.

De gemeente ontwikkelde het systeem, nadat softwareleverancier Groupcard eind 2025 failliet ging. Nadat ook een tijdelijke beheerder bankroet ging en de technische ondersteuning van het oude systeem wegviel, konden pasjes en barcodes niet meer worden gescand. De gemeente deed daarom tijdens de afgelopen kerstdagen oude tijden herleven en stuurde de 18.000 gebruikers een bonnenboekje. Die waren populair, aldus het college. Vooral de bonnen voor een bibliotheekabonnement bij het Forum en bezoeken aan Winterstad, Kerstplaza, YouJump en Ballorig waren in trek.

De gemeente begon daarom met een nieuw ‘eigen’ Stadjerspas-systeem, waarin de oude Stadjerspas weer gebruikt wordt. Dat werkt sinds februari volledig en zelfs heel goed, concludeert het gemeentebestuur. Volgens het Stadhuis werkt het zelfgebouwde systeem op sommige punten zelfs beter dan dat van Groupcard en is het goedkoper. Nu ook zorgen over de digitale veiligheid zijn weggenomen, heeft het volgens het Stadhuis weinig zin meer om een externe partij te betalen voor een nieuwe Stadjerspas.

Wel volgen er nog een aantal ‘upgrades’ en uitbreidingen. Zo komt er een inwonersaccount met een digitale Stadjerspas die partners vanaf een smartphone kunnen scannen. Ook is digitaal een pas aanvragen nog niet mogelijk. Wie nu een pas wil aanvragen, moet online een afspraak maken en vervolgens langs bij het loket aan de Kreupelstraat. Aan systemen om weer volledig online een Stadjerspas aan te vragen, wordt de komende tijd gewerkt.