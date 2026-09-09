Gemeente: beheerders fietsenstallingen zijn geen bewakers

De gemeente heeft dit jaar nog geen meldingen ontvangen van fietsendiefstal uit de stalling onder de Jumbo aan de Oude Ebbingestraat. Dat antwoordt ze op vragen van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen.

De vragenstellers verwijzen naar signalen over gestolen en vernielde fietsen en opengebroken kluisjes, ondanks het toezicht. De gemeente stelt dat de mensen die er werken kunnen helpen met het stallen van de fiets, de ruimte netjes houden en mensen aanspreken op ongewenst gedrag. Ze houden zich echter niet bezig met de bewaking van de fietsen.

De kluizen zijn twee jaar geleden buiten gebruik genomen omdat er herhaaldelijk accu’s uit waren gestolen. Inmiddels is een nieuwe, veiligere kluizenwand geïnstalleerd, die waarschijnlijk nog deze maand in gebruik wordt genomen.

Verder zijn in de stalling grote borden geplaatst die de gebruikers attenderen op het belang van een dubbelslot, vastgemaakt aan het fietsenrek. Verder hangen bij de ingangen posters die gebruikers erop wijzen dat het niet om bewaakte stallingen gaat. Verder is de uitgang Stalstraat in de nachtelijke uren gesloten.