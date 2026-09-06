Gehaaste slotfase nekt Donar in oefenduel tegen Belgische Mechelen: 86-89

Donar speelde eerder tegen Zwolle in de bekerfinale. Foto: Wouter van der Maden

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond in Emmen de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding nipt verloren. In sporthal Angelslo zag het publiek het Belgische Kangoeroes Mechelen er pas in de absolute slotseconden met de winst vandoor gaan: 86-89.

Bij Donar maakten Dola Adebayo en Michael McCallister hun eerste speelminuten, nadat het papierwerk waardoor zij in actie mogen komen rondkwam. Siem Uijtendaal kwam vanwege een handblessure niet in actie en Aleksandre Merkviladze keek toe omdat hij nog op zijn werkvergunning wacht. In het eerste kwart hielden beide ploegen elkaar volledig in evenwicht, wat resulteerde in een minimale 22-23 achterstand.

In het tweede kwart begon het bij Donar aanzienlijk beter te draaien. De Groningse defensie opereerde een stuk scherper en zette enkele steals om in snelle breaks en scores. Donar liep gestaag uit en zocht met een ruime 51-38 voorsprong de kleedkamers op.

Spannende slotfase

Na de rust werd die riante marge echter snel kleiner. Hoewel Donar de verdedigende druk hoog wilde houden, raakte de ploeg al snel in foutenlast en moest er regelmatig aan de handrem worden getrokken. Net als in de eerste oefenwedstrijd kreeg Donar het aanvallend moeilijker. Mechelen profiteerde optimaal van snelle tegenstoten en bracht de spanning bij een stand van 65-62 weer helemaal terug.

Het vierde kwart werd een heuse thriller. Nadat Mechelen de leiding overnam, leek Donar wakker geschud door een onsportieve fout op Jalen DeLoach. Met nog zeven minuten op de klok herstelden de Groningers de voorsprong naar 71-67. Het spel golfde in de slotfase op en neer. Met nog 26 seconden te spelen keek Donar tegen een nipte 86-87 achterstand aan. Door te gehaast aanvalspel verspeelden de Groningers in de uiterste slotfase de kans op de overwinning, waardoor Mechelen de eindstand op 86-89 bepaalde.

Bij Donar kroonde Kevon Godwin zich tot topscorer met 22 punten. Bryan Antoine en Oshean Brathwaite volgden met respectievelijk 17 en 12 punten.

Aanstaande zaterdag 12 september wacht voor Donar de eerste echte krachtmeting van het seizoen. De bekerwinnaar strijdt dan in Zwolle om de Supercup tegen landskampioen Landstede Hammers.