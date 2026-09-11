Station Assen ontruimd om bommelding in trein: treinverkeer tussen Groningen en Beilen stilgelegd

Foto: Ruben Feiken

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten in de nacht van vrijdag op zaterdag rekening houden met vertraging. Vanwege een incident is het station van Assen volledig afgesloten.

De problemen begonnen vrijdag aan het einde van de avond. “Om 23.30 uur kregen we een melding van een verdachte situatie op het station”, vertelt een politiewoordvoerder. “Een passagier in een trein zou gezegd hebben dat hij daar bommen heeft geplaatst. Hierop is de politie gealarmeerd. De man is inmiddels aangehouden.”

Agenten hebben het station in Assen afgezet. Nieuwsfotografen zien dat politiemensen bij een dubbeldekkertrein staan die op het station stilstaat. “De trein wordt door een explosievenverkenner doorzocht,” aldus de woordvoerder. Of er ook daadwerkelijk bommen of explosieven zijn aangetroffen is vooralsnog onbekend.

Door de situatie rijden er geen treinen tussen Groningen Europapark en Beilen. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat de stremming tot zeker 02.15 uur gaat duren. Ook de bussen van vervoerder Qbuzz rijden niet naar het station; chauffeurs hebben de instructie gekregen om te keren bij de laatste halte voor het station.

Op het moment dat het incident begon, waren er twee treinen onderweg naar Assen. Een Intercity richting Groningen heeft zo’n tien minuten vlak voor Assen stilgestaan en is vervolgens teruggereden richting Beilen. Aan de noordzijde van het station stond een Sprinter met eindbestemming Zwolle ongeveer twintig minuten stil; deze trein is teruggekeerd richting Haren.