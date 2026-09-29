Geen treinen naar Leeuwarden na aanrijding bij Achter de Hoven

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten dinsdagavond en in de nacht naar woensdag rekening houden met vertraging en uitval van treinen. Door een aanrijding rijden er geen treinen naar Leeuwarden.

Rond 23.20 uur vond er een aanrijding plaats ter hoogte van de voormalige halteplaats Achter de Hoven in Leeuwarden. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer tussen Buitenpost en Leeuwarden volledig stilgelegd. Hulpdiensten en een storingsploeg van ProRail zijn ter plaatse om het incident af te handelen.

Naar verwachting gaat de stremming tot zeker 02.30 uur duren. Tussen Groningen en Buitenpost rijden de treinen van Arriva wel volgens dienstregeling.