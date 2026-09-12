Geen treinen naar Leeuwarden door storing

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten zaterdag aan het einde van de middag rekening houden met vertraging en uitval van treinen. Door een storing rijden er geen treinen tussen Hurdegaryp en Leeuwarden.

De problemen begonnen even na 16.00 uur. Volgens spoorbeheerder ProRail kunnen de seinen op het traject tussen Hurdegaryp en Leeuwarden niet bediend worden. Uit veiligheidsoverwegingen is het treinverkeer tussen deze stations stilgelegd. Een storingsploeg is onderweg om het defect te herstellen.

ProRail verwacht dat de stremming tot ongeveer 18.00 uur gaat duren. Tussen Groningen en Hurdegaryp rijden de treinen zoveel mogelijk volgens de dienstregeling.